رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: بابا الفاتيكان طالب العالم بزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر

أكد الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن بابا الفاتيكان طالب العالم بزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر وهذه دعاية ضخمة لمصر .

وقال بطرس دانيال في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" كورال سان جوزيف بدأ في الراديو بالبرنامج الأوروبي وبدانا الكورال بـ 25 شخص ووصلنا لـ 100 فرد ".

وتابع بطرس دانيال :" في كل عام نحيي ذكرى الحرب العالمية الثانية في العلمين ويشارك كورال سان جوزيف في العلمين ".

وأكمل بطرس دانيال :" الكورال يقوم بالترنيم بـ 7 أو 8 لغات ولدينا أصوات متميزة داخل الكورال ، والتجهيزات لاحتفالات عيد الميلاد تبدأ من شهر سبتمبر ".

ولفت بطرس دانيال:" كورال سان جوزيف يسافر في مختلف محافظات الجمهورية للترنيم كما يسافر خارج مصر للترنيم ".