عاد إلى المنزل.. تعرف علي آخر التطورات الصحية لمحمود حميدة

نشر الناقد الكبير أسامة عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، صورك تجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة.

وعلق علي الصورة قائلًا: الفنان الكبير محمود حميده غادر المستشفى صباح اليوم عائدا إلى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه.

وكان الفنان الكبير محمود حميدة قد نقل خلال الساعات الماضية المستشفى حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.





محمود حميدة تم نقله إلى المستشفى بعدما استدعت حالته نقله تلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته تحت إشراف فريق طبي مختص.



وكان الفنان محمود حميدة قد شعر بإرهاق شديد خلال اليومين الماضيين، ما استدعى نقله إلى المستشفى.



ويشارك النجم محمود حميدة في بطولة مسلسل فرصة أخيرة في موسم رمضان المقبل، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.



وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد محمود حميدة خلال أحداثه شخصية قاضٍ يتعرض لحدث كبير يقلب حياته رأساً على عقب، لتأخذ الأحداث منحى مختلفاً تماماً مع تطور الحبكة الدرامية.