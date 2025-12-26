قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

عاد إلى المنزل.. تعرف علي آخر التطورات الصحية لمحمود حميدة

أحمد البهى

نشر الناقد الكبير أسامة عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، صورك تجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة.

وعلق علي الصورة قائلًا: الفنان الكبير محمود حميده غادر المستشفى صباح اليوم عائدا إلى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه.

وكان الفنان الكبير محمود حميدة  قد نقل خلال الساعات الماضية  المستشفى حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.



محمود حميدة تم نقله إلى المستشفى بعدما استدعت حالته نقله تلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته تحت إشراف فريق طبي مختص.
 

وكان الفنان محمود حميدة قد شعر بإرهاق شديد خلال اليومين الماضيين، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
 

ويشارك النجم محمود حميدة في بطولة مسلسل فرصة أخيرة في موسم رمضان المقبل، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد محمود حميدة خلال أحداثه شخصية قاضٍ يتعرض لحدث كبير يقلب حياته رأساً على عقب، لتأخذ الأحداث منحى مختلفاً تماماً مع تطور الحبكة الدرامية.

القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت" كبديل حضاري وآمن

غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

