بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
إنجاز علمي جديد في علاج الصمم الخلقي بأبحاث تطبيقية تعيد الأمل لرجوع حاسة السمع.. تفاصيل
أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

لحوم ارشيفيه
لحوم ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد  استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص. 

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.


الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومتع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

