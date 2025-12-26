مش من حقه يحط إيده في وش صلاح.. تعليق الغندور على مشهد بمباراة مصر وجنوب أفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور علي الشوط الأول في مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.

هدف صلاح

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الكرة بنالتي سليم و لو برة ال١٨ هتتحسب فاول رسمي و ليس من حق اللاعب وضع اليد في وجه صلاح".

طرد محمد هاني

وتعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.

فرص منتخب مصر

في الدقيقة 11 مرر محمد هاني كرة عرضية أرضية لمحمد صلاح ولكن لم يستطع اللحاق بها في أخطر فرص اللقاء لتمر بسلام على منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 19 نفذ عمر مرموش ركلة حرة على جانب منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام 3 لاعبين من منتخب مصر أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 نفذ عمر مرموش لركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى في كرة خطيرة لمنتخب مصر كادت ان تعلن عن الهدف الأول.

وهدد لايلي فوستر لاعب منتخب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى حارس منتخب الفراعنة، بعدما استحوذ على الكرة وسددها وتصدى لها الحارس فى الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45+2 تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.