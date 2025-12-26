محمد صلاح يتخطى رقم أحمد حسن ويرفع رصيده في أمم أفريقيا إلى 9 أهداف

رفع محمد صلاح لاعب منتخب مصر سجله التهديفي في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى 9 أهداف بعد هدفه في مرمى منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

هدف محمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وبهذا الهدف تخطى محمد صلاح رقم الصقر أحمد حسن ويرفع رصيده التهديفي في أمم إفريقيا إلى 9 أهداف ويصبح بذلك هو هداف الجيل الحالي في أمم إفريقيا ، ويفصله فقط هدفين عن العميد حسام حسن صاحب الـ 11 هدف.

سيطرة جنوب إفريقيا

وشهدت الدقائق الماضية منذ بداية الشوط الثاني سطرة من جانب منتخب جنوب إفريقيا على مجريات اللقاء بسبب حالة النقص العددي لمنتخب مصر بعد طرد محمد هاني، وسط تألق من جانب مدافعي مصر ومحمد الشناوي حارس المرمى.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.

فرص منتخب مصر

في الدقيقة 11 مرر محمد هاني كرة عرضية أرضية لمحمد صلاح ولكن لم يستطع اللحاق بها في أخطر فرص اللقاء لتمر بسلام على منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 19 نفذ عمر مرموش ركلة حرة على جانب منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام 3 لاعبين من منتخب مصر أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 نفذ عمر مرموش لركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى في كرة خطيرة لمنتخب مصر كادت ان تعلن عن الهدف الأول.

وهدد لايلي فوستر لاعب منتخب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى حارس منتخب الفراعنة، بعدما استحوذ على الكرة وسددها وتصدى لها الحارس فى الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45+2 تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.

تشكيل جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا تشكيلة البافانا بافانا لمواجهة منتخب مصر الوطني فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الفراعنة الكبار على النحو التالي:

ويليامز فى حراسة المرمي

موكازي .. نيجزانا .. مودوا ..موكوينا .. سيزولي .. مباثا .. موريمي أوبلايس .. فوستر.