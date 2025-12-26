كلية التربية الموسيقية وكورال «صوت العاصمة» يبدعون ملحمة فنية لتجسيد 50 عامًا من تاريخ جامعة حلوان

في إطار الاستعدادات المكثفة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)، والتى تقام بمجمع الفنون والثقافة تحت اشراف الدكتور اشرف رضا المدير التنفيذى للمجمع، تشهد كلية التربية الموسيقية حالة فنية وإبداعية استثنائية، من خلال تدريبات وبروفات متواصلة لتقديم عرض غنائي وموسيقي متكامل يوثّق مسيرة خمسين عامًا من تاريخ الجامعة، ويعكس دورها الرائد في بناء الإنسان وصناعة الوعي، وذلك بإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر، عميد كلية التربية الموسيقية.

وتتواصل داخل استوديو كلية التربية الموسيقية أعمال التسجيل والبروفات النهائية للأغنية الرسمية لليوبيل الذهبي لجامعة حلوان، والتي قام بتلحينها وتوزيعها موسيقيًا الدكتور مصطفى محمد العسال، الأستاذ بالكلية، وكلمات الشاعر عبد الله حسن، حيث تحمل الأغنية مضمونًا وجدانيًا يستعرض تاريخ الجامعة وكلياتها المتنوعة، ويرصد محطات البدايات الأولى، وسنوات السعي والاجتهاد، وذكريات التخرج والانتماء، باعتبار الجامعة فضاءً تشكّلت فيه أحلام أجيال متعاقبة، ومصدرًا دائمًا للعلم والمعرفة.

ويشارك في تنفيذ العمل كورال «صوت العاصمة» بكلية التربية الموسيقية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية من طلاب الكلية، بمشاركة 47 طالبًا وطالبة، في تجربة فنية جماعية تعكس المستوى الأكاديمي المتقدم والقدرات الإبداعية لطلاب الكلية، حيث جرى تسجيل العمل داخل استوديو الكلية على مدار عدة أيام، مع تولي كيرولس ميلاد مهمة هندسة الصوت، بما يضمن خروج الأغنية في صورتها النهائية وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.

ويتضمن البرنامج الفني المقدم ضمن الاحتفالية عرض «ميدلي 50 عامًا»، وهو عمل غنائي موسيقي ممتد يربط بين الحقب الزمنية المختلفة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى العقد الحالي، من خلال مختارات غنائية شكّلت وجدان المجتمع المصري عبر الأجيال، ليقدّم قراءة فنية واعية لمسيرة الزمن، وتحوّلات الإيقاع والكلمة، مع الحفاظ على المشاعر الإنسانية الأصيلة التي صاحبت كل مرحلة، في تأكيد على أن الأغنية كانت دومًا شاهدًا على الرحلة، ومرآة لتاريخ لا ينقطع.

ويُقدَّم الميدلي بإعداد فني شامل يمتد لسبع دقائق تستعرض خمسين عامًا من الغناء، إلى جانب فقرات موسيقية وغنائية متنوعة، تشمل خمس دقائق لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعددًا من الأعمال المعاصرة المختارة، وذلك تحت تدريب الدكتور محمد عبد القادر سيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتدريب وقيادة الدكتورة داليا حسنين، وبمشاركة إعداد الميدلي من الدكتور أحمد فايز، والدكتورة داليا حسنين، ومحمد راضي.

كما يتم التدريب على عزف منفرد على آلة البيانو لمقطوعات موسيقية كلاسيكية، يؤديها الطالبان سامح عماد ومصطفى السيد، في مشهد فني راقٍ يبرز عمق التكوين الأكاديمي والمهاري لطلاب الكلية، ويمهّد لأجواء احتفالية تعكس مكانة الفنون كوسيلة راقية للتعبير عن الهوية والتاريخ.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد كلية التربية الموسيقية، أن مشاركة الكلية في احتفالات اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان تمثل مسؤولية وطنية وفنية، مشيرةً إلى أن العمل المقدم لا يقتصر على عرض غنائي أو موسيقي، بل يُعد رسالة توثيقية تعبّر عن روح الجامعة وتاريخها الممتد، وتبرز دور الفنون في بناء الوعي الجمعي وتعزيز الانتماء لدى الطلاب، مؤكدةً حرص الكلية على تقديم محتوى فني راقٍ يعكس قيمة الجامعة ومكانتها، ويترجم رؤية الجامعة في دعم الإبداع والتميز الطلابي.

وتجسد هذه التجهيزات الفنية المتكاملة الدور المحوري لكلية التربية الموسيقية في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والمؤسسية الكبرى، وتؤكد أن اليوبيل الذهبي لجامعة حلوان ليس مجرد احتفال بمرور الزمن، بل محطة مضيئة لاستعادة الذاكرة، وكتابة التاريخ بلغة اللحن، وصوت الطلاب، وروح الانتماء.