محافظات

أخبار أسوان| انطلاق ليالى الفن احتفالا برأس السنة.. ضبط لحوم غير صالحة بكوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 26/12/2025 .

فقد شهدت محافظة أسوان انطلاق فعاليات " ليالى الفن " ، والتى تستمر على مدار 6 أيام متواصلة وذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان برأس السنة الميلادية وإستقبال العام الميلادى الجديد 2026 .

وتتم الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، شهد مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل بأسوان .

انطلاق ليالي الفن بأسوان احتفالا برأس السنة واستقبال العام الجديد

تواصل الأجهزة المختصة بأسوان بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وضبط منظومة تداول الغذاء ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وبمتابعة من الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان تم تنظيم حملة تفتيش مكبرة ومكثفة بمركز ومدينة كوم أمبو .


بيطري أسوان يضبط كمية من اللحوم البلدية غير صالحة بكوم أمبو..صور

جهود متنوعة

كثفت محافظة أسوان حملات الإزالة الفورية للتعديات داخل نطاق مراكز ومدن المحافظة حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى على مساحة إجمالية بلغت 600 م2 بمنطقة الصداقة القديمة ، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية بإستخدام المعدات الثقيلة .


إزالة فورية لحالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بأسوان.. صور

شارك المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان فى فعاليات الحوار الوطنى لقضايا المناخ بمحافظة أسوان ، والذى تم عقده تحت عنوان: " النشء والشباب وتغير المناخ : من أجل ضمان مستقبلهم " .

وشهدت فعاليات اللقاء تقديم عرض شامل لعدد من المحاور المهمة ، بدأت بمقدمة حول مفهوم الحوار المجتمعى وأهميته فى التعامل مع قضايا التغيرات المناخية ، وعلاقتها المباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع استعراض التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على البيئة والموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية ، وآليات المواجهة والتكيف مع هذه التحديات .

أسوان.. انطلاق فعاليات الحوار الوطنى لقضايا المناخ لدعم مشاركة النشء والشباب

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

