حوادث

محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، سماع الشهود في محاكمة 214 متهما بالانضمام لولاية سيناء وحرب العصابات، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس،  والمعروفة إعلاميا بـ “معسكرات داعش”.

محاكمة 214 متهم بالانضمام لمعسكرات داعش

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم ، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر ، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعه إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر ، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بولاية سيناء وحرب العصابات التي تعتنق افكار داعش الإرهابي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.


 

محاكم بدر جنايات أول درجة محكمة جنايات أول درجة

