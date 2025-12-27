تركيا تخطط لزيادات ضريبية طفيفة دعماً للمركزي في مكافحة التضخم



تُخطط تركيا لتطبيق زيادات ضريبية طفيفة على البضائع والخدمات الرئيسية، مثل الوقود، في 2026 ضمن أحدث محاولات الحكومة لمساعدة البنك المركزي على كبح التضخم.

يتوقع المسؤولون رفع الضرائب على الوقود والأسعار الخاضعة للتنظيم إلى مستوى يتماشى مع مستوى التضخم المستهدف من السلطة النقدية للعام المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات حول التغييرات الضريبية.

لم ترد وزارة الخزانة والمالية التركية فوراً على طلب التعليق.

الحكومة التركية تدعم سياسة البنك المركزي

ارتفعت أسعار سندات الحكومة بالليرة التركية عقب صدور الخبر، حيث انخفض العائد على سندات الدين لأجل عامين بما يصل إلى 26 نقطة أساسية ليصل إلى 37.09%. كما انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساسية ليصل إلى 29.74%.