طفرة في قطاع العقارات بعد صفقة “رأس الحكمة”

كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن تسجيل قطاع العقارات طفرة ملحوظة خلال 2025، عقب توقيع صفقة "رأس الحكمة وعالم الروم" التي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار.

وأوضح عيد، خلال حواره مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الدولة بدأت جني ثمار هذه الصفقة منذ الإعلان عنها في مارس 2024، من خلال تعزيز الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الصفقة ساهمت في خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، حيث شهدت قيمة الدولار مقابل الجنيه تراجعًا ملحوظًا.

وأكد على أن هذه الصفقات تمثل بمثابة "قبلة حياة" للاقتصاد المصري في ظل الذروة التي شهدتها الأزمة الاقتصادية.