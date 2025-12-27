أحمد صبيحة: كل ما ألعب في نادي يفلس.. والاحتراف "حلم حياتي"

قال أحمد صبيحة مدافع إنبي، إن الأمور المادية صعبة للغاية في الفريق البترولي، وهو ما يدفعه للتفكير في الرحيل في الميركاتو الشتوي أو نهاية الموسم سواء باللعب في أحد الثلاثي الكبار أو الاحتراف، مضيفًا: كل ما أروح نادي يفلس.

وتابع "صبيحة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاحتراف خطوتي القادمة في حالة فشل الانتقال لأحد الأندية الكبيرة، الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لدى عرض من الشركة التي جلبت عروضًا لإبراهيم عادل وعمر فايد، لكن الأمور لم تتضح حتى الآن.

وأضاف أحمد صبيحة: كابتن سيد عيد مثل والدي وهو صاحب الفضل علي في مسيرتي وهو من زرع جزئية عدم الخوف من أي لاعب مهما كان اسمه وقدراته وإمكانياته، وهو مع حمزة الجمل وعلي ماهر هم المديرون الفنيون الأفضل في الكرة المصرية حاليًا.

واختتم حديثه: حلمي اللعب للأهلي يومًا ما، لأنني من عائلة أهلاوية، لكن ليس هناك مانع من الانضمام إلى الزمالك أو بيراميدز في حالة وجود عروض، الأهم أدائي وما أقدمه في الملعب.