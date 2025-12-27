ماذا دار بين محمد صلاح والمدير الفني لجنوب أفريقيا؟ ناقد يجيب

قال الناقد الرياضي، محمد عراقي، الجمهور المغربي محب جدا للمصريين والجالية المصرية تنظم رحلات كثيرة لملاعب مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف محمد عراقي، في مداخلة لقناة "الحياة"، من فندق إقامة المنتخب المصري في المغرب، أن ننا مستمرون في أغادير حتى دور الـ 8 وحالة الصعود إلى نصف النهائي سننتقل إلى مدينة طنجة.

وأشار إلى أن الكابتن حسام حسن، سيتجه إلى إراحة بعض اللاعبين في المباراة القادمة أمام منتحب أنجولا.

وأوضح أن معنويات اللاعبين الآن في السماء بعد الفوز في مباريتين خلال البطولة، منوها أن مباراة أنجولا ستشهد اختبار لعدد من اللاعبين.

وعلق الناقد الرياضي، على تصريح المدير الفني لمنتحب جنوب أفريقيا عن أن اللاعب محمد صلاح صرح بأن ضربة الجزاء غير صحيحة، منوها أن الخسران دائما ما يعلق الشماعات.

وتابع: أكيد حصل بينهم حوار ومحمد صلاح أخبره بأن المباراة لها حكم ومش دوره إنه يحسب ضربة الجزاء واللي حسب الضربة هو الحكم وليس محمد صلاح، ومع ذلك محمد صلاح حاول استيعاب موقف المدير الفني وكان يضحك معه في الحوار احتراما لسن المدير الفني.