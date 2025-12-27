قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
رياضة

صدي البلد يرصد كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد وداع كأس مصر

عبدالحكيم أبو علم

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استاد السلام في صمت تام عقب الخسارة من المصرية للإتصالات في دور الــ32 لكأس مصر في المباراة التي اقيمت مساء اليوم.
وودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي لأول مرة منذ فترة طويلة .

كواليس غرفة الملابس
سيطر الصمت علي غرفة ملابس فريق الأهلي عقب المباراة مباشرة ولم يتحدث احد سوي وليد صلاح الدين مدير الكرة الذي أكد علي جميع اللاعبين الحظر الإعلامي وعدم الحديث لوسائل الإعلام .
ومن المقرر أن يعقد وليد صلاح جلسة مع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة غداً لحسم موقف العقوبات المالية علي الفريق.


وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.


تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

