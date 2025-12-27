صدي البلد يرصد كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد وداع كأس مصر

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استاد السلام في صمت تام عقب الخسارة من المصرية للإتصالات في دور الــ32 لكأس مصر في المباراة التي اقيمت مساء اليوم.

وودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي لأول مرة منذ فترة طويلة .

كواليس غرفة الملابس

سيطر الصمت علي غرفة ملابس فريق الأهلي عقب المباراة مباشرة ولم يتحدث احد سوي وليد صلاح الدين مدير الكرة الذي أكد علي جميع اللاعبين الحظر الإعلامي وعدم الحديث لوسائل الإعلام .

ومن المقرر أن يعقد وليد صلاح جلسة مع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة غداً لحسم موقف العقوبات المالية علي الفريق.



وخسر الفريق الأحمر أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.