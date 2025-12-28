الزراعة: الوقوف على أي مشكلات تواجه المزارعين وحلها فورا

تفقد الدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقة وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ووكيل معهد المحاصيل للإنتاج وعدد من خبراء القمح، زراعات القمح بمحافظة كفر الشيخ، كذلك قام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس الحملة القومية للقمح مع جهاز الإرشاد بالمرور على زراعات القمح بالبحيرة، وذلك بناء على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقام الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل للإرشاد والمهندس محمد عبد الرحمن مدير الزراعة بالقليوبية والفريق الإرشادي بالمرور على زراعات القمح بالقليوبية والدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالمرور على الزراعات القمح بمحافظة قنا وباقي رؤساء الفرق البحثية للقمح في جميع المحافظات لمتابعة الحالة العامة للقمح والوقوف على أي مشكلات تواجه المزارعين وحلها فورا ومتابعة صرف مستلزمات الزراعة.