خبير دولي يجري عمليات قسطر قلبية معقدة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي «مجانًا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات تشخيص وعلاج مجانية لحالات معقدة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، خلال زيارة الدكتور خالد تمام، الخبير الدولي في علاج الانغلاق الكلي المزمن للشريان التاجي (CTO).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ضمن مشروع استقدام الخبراء مجانًا لمناظرة الحالات وإجراء العمليات وتدريب الأطباء، بهدف رفع جودة الرعاية الطبية.

إجراء 4 قساطر قلبية معقدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن الزيارة شملت إجراء 4 قساطر قلبية معقدة بتقنية الشنيور الكهربائي (ROTA) كبديل لجراحات القلب المفتوح، دون تكلفة على المرضى.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، حرص الوزارة على تطوير الكوادر وتحسين الخدمات الصحية.

وأشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى تنظيم يوم علمي وبرامج تدريبية لشباب الأطباء حول أحدث تقنيات القسطرة القلبية.

وأوضح الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى، أن الزيارة تدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، لافتًا إلى إجراء نحو 3000 قسطرة تشخيصية وعلاجية هذا العام، منها 94 حالة CTO (تكلفة 250 ألف جنيه للحالة)، و66 حالة بتقنية IVUS، و15 حالة بـROTA (أكثر من 100 ألف جنيه)، و82 حالة منظمات قلب، و50 حالة TAVI ( بتكلفة حوالي مليون جنيه للحالة الواحدة )، جميعها على نفقة الدولة مع معدلات نجاح عالمية للعام السابع على التوالي.