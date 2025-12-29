ذنب يدخلك الجنة.. اعرف كيف تستثمر ذنبك

كشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، عن أن هناك ذنب قد يدخلك الجنة، وبين كيف تستمر ذنبك ليقودك فى طريق الله.

وقال محمد أبو بكر، إن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابة بيحكولوا عن صحابي بيقيم الليل كله، لكن لما بيصبح الصبح بيسرق، لكن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال للمتكلم سينهاه ما تقول، يعني قيام الليل سوف ينهاه عن السرقة، وفي روايه أخرى، ”فما لبث أن تاب وصلحت حاله، فلما أخبر النبي بتوبته وصلاح حاله قال للصحابة: ألم أقل لكم".

وأوضح أنه ذكر هذا الأمر ليبين معنى قول ابن تيمية “وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة”.

هل الذنب يدخلك الجنة

وتابع خلال فيديو له عبر صفحته على فيس بوك: فهل الذنب بيدخلني الجنة؟! اه.. إزاى؟.

واستطرد: "انت لو مش عارف تقلع عن الذنب فاستثمره.. وده اللي هيخلي الشيطان يجري منك ويقولك أنا مش عايزك تذنب.

كيف تستثمر ذنبك

ونوه: "لو في ذنب ملازمك في حياتك ومش قادر تبطله استثمر الذنب.. وأول يوم إذا أذنبت أعمل عقوبة لنفسك ان انت تصوم.

لو وقعت في الذنب مرة ثانية تتصدق، وقعت في الذنب مرة تالتة تصوم وتتصدق وتقيم الليل.

لو وقعت في الذنب مرة رابعة تصوم وتتصدق وتقيم الليل وتزور مريض، مرة خمسة تصوم وتتصدق وتقيم الليل وتزور مريض وتروح لواحد من قرابيك مش بيحبك وتصل رحمه.. وهكذا.

وأشار إلى أن في الحالة دي إبليس هيلاقي الذنب بياخدك لطريق الطاعة، فيكف عن الوسوسة عنك.. بالعكس إبليس هيسيبك عشان ما تكملش في الطاعة، وهذا معنى قول ابن تيمية وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة؛ يعني ازاي تستثمر الذنب عشان يجيبك من طريق الشيطان ويوديك لطريق ربنا.

ولفت إلى أن علماءنا بيقولوا الحب لا تقطعة المعصة يعني انت ممكن تكون إنسان طائع لكن عاصي لله، فأوعى الشيطان يضحك عليك وأبالسة الإنس يقولولك لا أنت ما تنفعش بطل بقى صلاة لحد ما تبطل معاكسة مثلا، أو لحد ما تبطل الذنب اللى بتعمله، لا.. خليك لحد أما الحب يقطع المعصية .