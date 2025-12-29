قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ذنب يدخلك الجنة.. اعرف كيف تستثمر ذنبك

ذنب يدخلك الجنة
ذنب يدخلك الجنة
شيماء جمال

كشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، عن أن هناك ذنب قد يدخلك الجنة، وبين كيف تستمر ذنبك ليقودك فى طريق الله.

وقال محمد أبو بكر، إن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابة بيحكولوا عن صحابي بيقيم الليل كله، لكن لما بيصبح الصبح بيسرق، لكن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال للمتكلم سينهاه ما تقول، يعني قيام الليل سوف ينهاه عن السرقة، وفي روايه أخرى، ”فما لبث أن تاب وصلحت حاله، فلما أخبر النبي بتوبته وصلاح حاله قال للصحابة: ألم أقل لكم".

وأوضح أنه ذكر هذا الأمر ليبين معنى قول ابن تيمية “وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة”.

هل الذنب يدخلك الجنة

وتابع خلال فيديو له عبر صفحته على فيس بوك: فهل الذنب بيدخلني الجنة؟! اه.. إزاى؟.

واستطرد: "انت لو مش عارف تقلع عن الذنب فاستثمره.. وده اللي هيخلي الشيطان يجري منك ويقولك أنا مش عايزك تذنب.

كيف تستثمر ذنبك

ونوه: "لو في ذنب ملازمك في حياتك ومش قادر تبطله استثمر الذنب.. وأول يوم إذا أذنبت أعمل عقوبة لنفسك ان انت تصوم.

 لو وقعت في الذنب مرة ثانية تتصدق، وقعت في الذنب مرة تالتة تصوم وتتصدق وتقيم الليل.

لو وقعت في الذنب مرة رابعة تصوم وتتصدق وتقيم الليل وتزور مريض، مرة خمسة تصوم وتتصدق وتقيم الليل وتزور مريض وتروح لواحد من قرابيك مش بيحبك وتصل رحمه.. وهكذا.

وأشار إلى أن في الحالة دي إبليس هيلاقي الذنب بياخدك لطريق الطاعة، فيكف عن الوسوسة عنك.. بالعكس إبليس هيسيبك عشان ما تكملش في الطاعة، وهذا معنى قول ابن تيمية وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة؛ يعني ازاي تستثمر الذنب عشان يجيبك من طريق الشيطان ويوديك لطريق ربنا.

ولفت إلى أن علماءنا بيقولوا الحب لا تقطعة المعصة يعني انت ممكن تكون إنسان طائع لكن عاصي لله، فأوعى الشيطان يضحك عليك وأبالسة الإنس يقولولك لا أنت ما تنفعش بطل بقى صلاة لحد ما تبطل معاكسة مثلا، أو لحد ما تبطل الذنب اللى بتعمله، لا.. خليك لحد أما الحب يقطع المعصية .

هل الذنب يدخلك الجنة محمد أبو بكر الجنة كيف تستمر ذنبك استثمار الذنب

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

نصائح للحفاظ على محرك سيارتك

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025

Gemini 

جوجل تستعرض أهم إنجازات أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2025

بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

