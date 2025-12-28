قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الإسكان: ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح تضمن اتهاما غير دقيق

اجتماع لجنة الإسكان
اجتماع لجنة الإسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن ما أثير بشأن لائحة قانون التصالح يتصدره اتهام غير دقيق، موضحا أن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، وأن الوزارة ترحب بأي تعديلات تُطرح سواء من الوزيرة المعنية أو من البرلمانيين، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.

وفيما يخص ملف التراث المعماري وفيلا جمال عبد الناصر بمنطة المعادي، أكد الوزير أنه سيتم مراجعة الحالات المثارة، والرد عليها بشكل محدد، مشددا على احترام الدولة لقيمة المباني ذات الطابع المعماري المميز.

وأشار الشربيني إلى أنه تلقى أكثر من مداخلة بشأن الإسكان الاجتماعي، وتم التطرق إلى عدة نقاط مهمة، موضحا أنه كان هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، إلا أنه تم التعامل مع الأمر بنجاح من خلال فريق العمل، مؤكدا أن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تواجه حجم احتياج كبير يتراوح بين 300 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما يستدعي مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تدرس نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين، بحيث يتم تخصيص 50% من المشروع للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي.

وأوضح أن سيتم عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين لعرض هذا التصور.

ونوه الشربيني بأنه يتم بيع الوحدات بسعر التكلفة من خلال عدم تحميل سعر الأرض أو المرافق على تكلفة التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات مناسبة بأسعار عادلة.

اجتماع لجنة الإسكان شريف الشربيني وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

