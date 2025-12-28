ميتا تنهي برنامج Horizon OS وتقلص دعمها لمصنعي نظارات الواقع الافتراضي

أعلنت شركة ميتا عن إنهاء برنامج Horizon OS، الذي أتاح سابقًا لمصنعين خارجيين استخدام نظام تشغيل نظارات Quest (المعروف سابقًا باسم Quest OS) في أجهزتهم للواقع الافتراضي والواقع المختلط.

وكان البرنامج قد جذب شركات مثل لينوفو وأسوس، التي بدأت بالفعل تطوير نظارات XR تعتمد على نظام Horizon OS، قبل أن تؤكد ميتا مؤخرًا وقف إتاحة النظام لأي شركاء جدد وتجمد التعاون القائم.

خلفية القرار وتركيز جديد على الأجهزة والتطبيقات

يأتي هذا القرار في وقت لم تنجح فيه وحدة الواقع الممتد Reality Labs التابعة لميتا في تحقيق نقطة التعادل المالي، رغم استثمارات بمليارات الدولارات على مدى أكثر من عقد من الزمن، وفق التقرير.

وبحسب ميتا، ستوجه الموارد خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير أجهزة وبرمجيات من إنتاجها المباشر، تشمل الجيل الجديد من نظارات Meta Quest، إضافة إلى النظارات الذكية بمشروع Orion، لمنافسة خطط جوجل وسامسونج وآبل في مجال الواقع المختلط.

تأثير القرار على منظومة مطوري الواقع الافتراضي

كان فتح Horizon OS أمام الشركات الأخرى يعد خطوة مهمة لتوسيع منظومة الواقع الافتراضي، عبر تمكين مصنّعين متعددين من الاعتماد على منصة برمجية واحدة غنية بالتطبيقات، ما سهّل على المطورين استهداف أكثر من جهاز بالمنتج نفسه.

ويخشى مط,رون في مجتمع الواقع الافتراضي أن يؤدي إغلاق البرنامج إلى تقليص تنوع الأجهزة المتاحة للمستخدمين، وإبطاء انتشار نظارات XR التي تعتمد على منصة Horizon OS الموحدة، خصوصًا في ظل انسحاب ميتا من بعض مبادرات دعم تطبيقات الواقع الافتراضي خلال السنوات الأخيرة.

خطوة دفاعية لمنع تقوية المنافسين

يوضح التقرير أن السماح لمصنّعين آخرين باستخدام Horizon OS كان يمنح ميتا نفوذًا برمجيًا على مستوى المنصة، لكنه في المقابل مكن منافسين محتملين من طرح نظارات تعتمد على نظام ميتا دون تحمل نفس مستوى المخاطر المالية.

وترى ميتا أن وقف إتاحة النظام أمام أطراف خارجية يعيد تركيز الاستفادة من استثماراتها في البرمجيات والبنية التحتية إلى أجهزتها الخاصة، بدل تعزيز موقع شركات أخرى قد تنافسها في سوق نظارات الواقع الافتراضي والواقع المختلط مستقبلاً.