حركة تنقلات وتكليفات جديدة لمديري الإدارات الهندسية بكفر الشيخ

أصدر اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، قرارًا يتضمن إجراء حركة تنقلات بين عدد من مديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وذلك لحُسن سير العمل.

تضمن القرار إنهاء ندب المهندس وائل السيد محمد موسى، من العمل مديراً للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وندبه للعمل مديراً للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بصفة مؤقتة لحين شغل الوظيفة وفقاً للإجراءات القانونية.

كما شمل القرار، إنهاء ندب المهندسة نهى أحمد حسن الشربيني، من العمل مديرةً للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم وندبها للعمل مديرةً للإدارة العامة للشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية.

وشمل القرار -أيضًا - إنهاء ندب المهندسة نهال عاطف عبد الجليل، من العمل مديرةً للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وندبها للعمل مديرةً للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية.

كما تضمن القرار نقل المهندسة إيمان إسماعيل شعبان إسماعيل، من العمل بمدينة سيدي غازي للعمل بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.