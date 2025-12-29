ارتفاع طفيف ..تعرف على أسعار النفط بعد الزيادة

ارتفعت بشكل طفيف أسعار النفط بعد فشل المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل.

وقد ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم فبراير 1% إلى 61.27 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود المماثلة لخام "غرب تكساس" الوسيط عند 57.33 دولار، بمكاسب بنسبة 1%.

وتعهدت حكومة الصين بدفع النمو بتوسيع قاعدة إنفاقها المالي في عام 2026.

محادثات أمريكا وأوكرانيا

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أحرز تقدماً في محادثات أُجريت أمس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجع "مارالاغو".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يهدف إلى عقد اجتماع آخر مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في يناير.

جدير بالذكر أن النفط في طريقه لتسجيل خامس تراجع شهري على التوالي في ديسمبر، وهو ما سيكون أطول سلسلة خسائر في أكثر من عامين.

وجاء هبوط الأسعار نتيجة المخاوف من تخمة عالمية في المعروض، عقب زيادات في الإمدادات من تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا، إلى جانب دول من خارج المجموعة.

وواجهت الصين أكبر مستورد للنفط الخام، ركود فى الاقتصاد وتزايد الضغوط الخارجية، بما في ذلك الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تستمر بكين في تكثيف عمليات تخزين النفط الخام خلال العام المقبل.

ارتفع خام "برنت" فوق 61 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2.6% يوم الجمعة.