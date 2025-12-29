سعر البيتكوين والعملات المشفرة اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

يهتم المواطنون المعنيون بالأسواق الرقمية بسعر عملة البيتكوين والعملات المشفرة للبحث عن فرص استثمارية جديدة.

وتشارك التطورات الاقتصادية العالمية في التأثير على تحركات أسعار تلك العملات فهناك مخاوف كبيرة مالية بعد ارتفاع الذهب الفترة الأخيرة.

تراجع سعر بيتكوين

تراجع سعر العملات المشفرة، اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، فقد تراجعت عملة “بيتكوين”؛ عند 87,514.6 ألف دولار. وذلك وفقًا لما أورده موقع “Investing”.

سعر “البيتكوين” والعملات المشفرة اليوم

تراجعت أيضاً عملة “الإيثريوم” إلى 2,937.48 دولار، وسجل الريبل 1.8610 دولار.

ويرصد "صدى البلد " الإخبارى سعر “البيتكوين” والعملات المشفرة اليوم، كالتالي:

عملة “بيتكوين” سجلت 87,514.6 دولار.

عملة “إيثريوم” بلغت 2,937.48 دولار.

عملة “تيثر” وصلت إلى 0.9996 دولار.

عملة “بينانس كوين” بلغت 857.60 دولار.