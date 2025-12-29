قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التزامات صارمة على أصحاب العمل والأطباء لضمان حماية الأطفال والمواليد وفقا للقانون

المواليد
المواليد
حسن رضوان

وضع قانون الطفل الجديد مجموعة من الالتزامات الصارمة التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها عند تشغيل الأطفال، بهدف ضمان سلامتهم وصون حقوقهم، وفقًا للمادة 68 من القانون.

وينص القانون على عدة ضوابط، منها: تعليق نسخة من أحكام القانون في مكان ظاهر بمقر العمل، وإعداد كشف دوري بالبيانات الأساسية لكل طفل يشمل اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة عمله وساعات الراحة، مع تقديمه للجهات المختصة عند الطلب. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين وأسماء المشرفين عليهم، وتوفير سكن منفصل للأطفال إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، والاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن الأطفال وحالتهم الصحية، مع توفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية وتدريبهم على استخدامها.

وفيما يخص تسجيل المواليد، ينص القانون في المادة 15 على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، ويشمل ذلك الوالدين، ومديري المستشفيات، والعمد أو الشيوخ، إضافة إلى أقارب الدرجة الثانية إذا اقتضت اللائحة التنفيذية ذلك. ويُلزَم الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة ميلاد تثبت واقعة الميلاد واسم الأم ونوع المولود، مع ضرورة توقيع الكشف الطبي عند الطلب.

ويضع القانون عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه، حيث تنص المادة 13 على الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة المالية من 200 إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما يحظر القانون مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء المسجلين أو المرخص لهن بمزاولتها، ويضع إجراءات صارمة لإبلاغ وزارة الصحة بأي تغييرات دائمة في محل الإقامة لضمان متابعة الممارسين وفق القانون.

يهدف القانون بهذه الأحكام إلى تعزيز حماية الأطفال والمواليد، وضمان التزام أصحاب العمل والممارسين الصحيين بالقواعد القانونية المنظمة، بما يحفظ سلامة الأطفال وحقوقهم الأساسية.

القانون أصحاب العمل الالتزام أصحاب العمل الأطباء حماية الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الحكم

تأجيل قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت لـ 24 يناير

أرشيفية

17 سنة زواج تنتهي بالغدر.. مأساة بائع متجول خنقته زوجته بمعاونة عشيقها بأكتوبر

لوشا

براءة التيك توكر "لوشا" من تهمة نشر فيديوهات خادشة

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد