مكنتش بتحمل.. صبحي خليل يتحدث عن فترة إصابة ابنته بالسرطان

تحدث الفنان صبحي خليل عن فترة مرض ابنته بمرض السرطان وكواليس ارتباطها بالفنان أحمد عبد الوهاب .

وقال صبحي خليل خلال لقائه ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” عن مساندته لأبنته خلال هذه الفترة بالرغم من عدم تحمله رؤيتها فى هذا الوضع ، معلقًا: “وقت مرض بنتي كانت دايمًا بتقول لوالدتها كل حاجة تخص مرضها وده بسبب انى مبقدرش اتحمل اشوفها كدة ووالدتها أقوى مني في المواقف دي”.

وعن ارتباطها بالفنان أحمد عبد الوهاب ، قال صبحي خليل :"أنا توسمت فيه خير وقولتله أهم حاجة تراعي ربنا فيها".

رحلة ابنة صبحى خليل من المرض للأمل

وعانت ابنة الفنان صبحي خليل من السرطان واكتشف المرض فى مرحلة متأخرة جدا حيث كانت فى المرحلة الرابعة وطبعا من المعروف صعوبة علاج هذا المرض أو الشفاء النهائي منه.

خضعت ابنة الفنان صبحي خليل لجلسات علاج السرطان التى كانت تكلفتها باهظة الثمن ووكانت حالته المادية بسيطة ولم يكن وعانى ماليا فى توفير النفقات أمامه سوى الدعاء والتخلي عن ممتلكاته المحدودة وباع شقته فى اسكندرية وبعد استكمال 12 جلسة فى مرحلة العلاج الأولى وكانت الجلسات السبب فى تحسن المرض بنسبة 85% وحينها أخبره الطبيب أن الحل للتعافي الكامل من السرطان هو الذهاب لفرنسا لزرع النخاع وتلقى باقى العلاج ، وربنا كافئها على صبرها وعوضها بزوج محترم وهو الفنان أحمد عبد الوهاب