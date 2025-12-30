استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفواكه مع تفاوت محدود بين المحافظات

شهدت أسعار الخضروات والفواكه في السوق المصري اليوم استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت محدود في الأسعار بين المحافظات والمحال التجارية نتيجة اختلاف العرض والطلب وموسمية بعض الأصناف. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة المواطنين لحركة الأسعار، خاصة مع قرب الاحتفالات الموسمية وزيادة الطلب على بعض المنتجات الأساسية.

وجاءت أسعار بعض الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية اليوم على النحو التالي:

الخضروات:

الطماطم: 12 – 16 جنيهًا للكيلو

البطاطس: 10 – 14 جنيهًا للكيلو

البصل: 8 – 12 جنيهًا للكيلو

الكوسة: 14 – 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل الرومي: 22 – 28 جنيهًا للكيلو

الجزر: 10 – 14 جنيهًا للكيلو

الخيار: 10 – 15 جنيهًا للكيلو

الفواكه:

البرتقال: 14 – 20 جنيهًا للكيلو

الموز: 22 – 28 جنيهًا للكيلو

التفاح: 20 – 28 جنيهًا للكيلو

العنب: 28 – 35 جنيهًا للكيلو

الفراولة: 35 – 45 جنيهًا للكيلو

الكيوي: 40 – 50 جنيهًا للكيلو

وأرجع التجار هذا الاستقرار النسبي إلى وفرة الإنتاج المحلي لموسم الشتاء، مع استمرار التوريدات المنتظمة من المزارع الكبرى والأسواق المركزية، بالإضافة إلى ضبط حركة الأسعار من قبل الجهات الرقابية.

ويواصل المستهلكون مراقبة حركة الأسعار يوميًا، خاصة للمنتجات التي تشهد طلبًا موسميًا مرتفعًا، مع توقعات بأن تظل الأسعار مستقرة خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ تغييرات مفاجئة في الطقس أو عمليات النقل والتوزيع.