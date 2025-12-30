وفاة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما

أعلن الحزب الوطني في بنجلاديش، الذي ترأسته "خالدة ضياء" منذ عام 1984، عن وفاة رئيسة الوزراء السابقة، التي كان يتوقع على نطاق واسع فوزها الساحق في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر فبراير عن عمر يناهز 80 عاما.



وقال الحزب الوطني البنغلاديشي في بيان - نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ - إن "رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء السابقة، الزعيمة الوطنية خالدة ضياء، توفيت اليوم الساعة السادسة صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) ".



وكانت ضياء أول امرأة تقود بنجلاديش عام 1991، وشغلت منصب رئيسة الوزراء ثلاث مرات: من عام 1991 إلى عام 1996، ثم لمدة ثلاثة أشهر في عام 1996، وأخيرا من عام 2001 إلى عام 2006.



وكانت تعاني من مشكلات صحية متفاقمة، بما في ذلك عدوى صدرية، ونقلت إلى المستشفى في نوفمبر 2025 قبل وفاتها.