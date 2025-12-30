قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
أصل الحكاية

هدية خارج المألوف.. كيف أثارت مفاجأة جورجينا لرونالدو جدلا واسعا؟

رونالدو
أمينة الدسوقي

في موسم الأعياد، يتبادل الناس حول العالم الهدايا تعبيراً عن المحبة والامتنان، غير أن المشهد يختلف تماماً حين يتعلق الأمر بنجوم الصف الأول وأصحاب الثروات الضخمة، حيث تتجاوز الهدايا حدود المألوف لتصبح حديث الرأي العام.

هدية استثنائية و رولز رويس بدل الهدايا التقليدية

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي وأحد أبرز أساطير كرة القدم في التاريخ، تلقى هدية استثنائية من شريكته جورجينا رودريغيز خلال عيد الميلاد عام 2022، تمثلت في سيارة رولز رويس فاخرة تقدر قيمتها بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.

الهدية، التي فاقت بكثير الهدايا التقليدية التي يتبادلها عامة الناس، أثارت إعجاب الملايين، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رونالدو وهو يتسلم السيارة ملفوفة بشريط أحمر، وقد بدت السعادة واضحة على ملامحه.

سعادة نجم لا يُفاجأ بسهولة

ورغم أن رونالدو يعد من أكثر الرياضيين دخلاً في العالم، إذ كان يتقاضى نحو 173 مليون جنيه إسترليني سنوياً في السعودية قبل توقيعه عقده الجديد الأعلى ربحاً، فإن إيجاد هدية مناسبة له يبدو مهمة شبه مستحيلة. 

ومع ذلك، نجحت جورجينا في مفاجأته، حيث لم تفارق الابتسامة وجهه لحظة تسلّم الهدية.

انتقادات سياسية هدية «مستفزة»

لكن المشهد لم يمر مرور الكرام، إذ أثار انتقادات لاذعة، أبرزها من السياسي الإسباني ميغيل أنخيل ريفيلا، الذي وصف الهدية بأنها «مبهرجة» وفي تصريحات لبرنامج «ماس فالي تارد» على قناة «لا سيكستا» الإسبانية، عبر ريفيلا عن استيائه قائلاً إن عرض مثل هذه المظاهر الفاخرة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم «تصرف غير أخلاقي».

وأضاف: «ما يمر به الناس حالياً يجعل من هذه المشاهد استفزازاً لمشاعر العامة».

أسطول سيارات بالملايين لدي رونالدو 

ولا تعد رولز رويس إضافة استثنائية لمرآب رونالدو، إذ يمتلك النجم البرتغالي مجموعة مذهلة من السيارات الفاخرة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 17 مليون جنيه إسترليني، من بينها ماكلارين سينا التي تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى مرسيدس G-Wagen برابوس وغيرها من السيارات الخارقة.

بين الإعجاب والانتقاد، تبقى هدية جورجينا لرونالدو مثالا جديدا و غير تقليدية.

