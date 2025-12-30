قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل التيك توكر كنزي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء بكفالة مالية قيمتها 2000 جنيه علي ذمة القضية.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بشكل خادش للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، وبعد فحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.



وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو على حسابها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.