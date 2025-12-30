قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
إخلاء سبيل التيك توكر كنزي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

ندى السويفي

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل التيك توكر كنزي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء بكفالة مالية قيمتها  2000 جنيه علي ذمة القضية.


 رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بشكل خادش للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، وبعد فحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
 

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو على حسابها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

