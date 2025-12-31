قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء قبل الفجر مستجاب.. توضأ وصل ركعتين وردد هذه الكلمات

دعاء قبل الفجر مستجاب
دعاء قبل الفجر مستجاب
عبد الرحمن محمد

دعاء قبل الفجر مستجاب.. أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء يُعد ركيزة أساسية من ركائز العبادة في حياة المسلم، لما له من مكانة عظيمة في التقرب إلى الله تعالى، مشيرة إلى أهمية المواظبة عليه في مختلف الأوقات والأحوال، سواء أثناء القيام أو الجلوس، مع استحضار النية الخالصة طلبًا لرضا الله ونيل مغفرته، وتحقيق ما يتمناه القلب. 

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عددًا من الصفات التي يُستحب أن يتحلى بها المسلم عند مناجاته لربه، أبرزها الصبر، والإيمان الصادق، والثقة الكاملة في رحمة الله الواسعة وقدرته المطلقة، والإيقان بأنه سبحانه سميع عليم يستجيب للدعاء.

دعاء قبل الفجر مستجاب 

ومع اقتراب وقت الفجر، يحرص كثير من المسلمين على اغتنام هذه اللحظات المباركة في الإكثار من الدعاء، باعتبارها من أكثر الأوقات التي يتجلى فيها القرب من الله تعالى، طلبًا لمغفرة الذنوب، وسعة الرزق، ودوام الصحة والعافية. 

دعاء الفجر مستجاب 

« اللهم في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا، وأن تجعل لنا من كل هم مخرج».

«يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة، واصرف عنا اليأس والإحباط».

«يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير، وارزقنا كل خير وتيسير، واغفر لنا ما اقترفناه من ذنب».

«يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة، ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا».

«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ماقدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت».

«اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

«يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا».

دعاء قبل الفجر دعاء قبل الفجر مستجاب دار الإفتاء استحضار النية آداب الدعاء دعاء الفجر مستجاب

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

