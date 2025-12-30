سونيا الحبال تكشف عن عادة رش مياه على عتبة الباب في أول السنة

كشفت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، عن بعض العادات التي يحرص عليها بعض خلال رأس السنة الميلادية، موضحة أن بعض الشعوب العربية يضعون أموال في جيوبهم والمحافظ.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلاميين شريف نور الدين، وشريف عبد البديع وسارة سامي، مقدمي أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أنهم يظنون أن هذا بداية الخير والثراء.



ولفتت إلى أن بعض الشعوب العربية الأخرى يرشون المياه على عتبة الباء ظنا منهم أن السنة تذهب بسلبياتها وتبدأ السنة الجديدة حاملة الخير، وهذا يتم في المغرب والجزائر عند السفر.

واختتمت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، أن من انتقل إلى منزل جديد أو بدأ في عمل جديد في علم الطاقة يجب عليه زراعة أي نبات وريه بالماء عند الذهاب إلى العمل فهذا يعطي ثبات في المكان.