عمرو فهمي: معرض نجوم في السماء رسالة سلام بإبداع مصري

كشف الفنان عمرو فهمي، فنان الكاريكاتير، عن تفاصيل إقامته معرضه الفني بعنوان "نجوم في السماء" داخل مقر تابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن المعرض حمل رسالة إنسانية تدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب من خلال الفن.

وأوضح "فهمي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أنه اختار في المعرض تقديم مجموعة من "الدرر المصرية"، حيث قام برسم عدد من الرموز الوطنية والعالمية البارزة، من بينهم مهندس عمارة الفقراء حسن فتحي، والجراح العالمي السير مجدي يعقوب، والعالم الراحل أحمد زويل، والموسيقار سيد درويش، باعتبارهم نماذج مضيئة أثّرت في الإنسانية كلٌّ في مجاله.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المعرض كان توجيه دعوة مفتوحة للسلام، موضحًا أنه حرص على رسم شخصيات تمثل مختلف الجنسيات والأعراق والثقافات، في رسالة تؤكد وحدة الإنسانية وتنوعها، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث تم نشر ذلك عبر صفحتها الرسمية، كما تمت الموافقة على إقامة معرض آخر للفنان في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه أقام معرضًا آخر داخل مقر السفارة المصرية في واشنطن، والذي شهد حفاوة كبيرة من الجاليات الأجنبية والمصرية، وعكس صورة مشرّفة للإنتاج الفني المصري في الخارج، مؤكدًا أن الفن المصري لا يزال يحظى بتقدير واحترام دوليين.

وتابع أن تجربته الفنية امتدت إلى إيطاليا، حيث أقام معرضًا رسم خلاله عددًا من الشخصيات العالمية البارزة، من بينها ليوناردو دي كابريو، وآل باتشينو، وصوفيا لورين، في إطار تفاعل ثقافي وفني مع الجمهور الأوروبي.

