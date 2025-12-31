ترامب: عزل باول من رئاسة الفيدرالي احتمال وارد ولدي مرشح مفضل

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن لديه مرشحاً مفضلاً لتولي رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المرحلة المقبلة، لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره للإعلان عن الاسم، وذلك بالتزامن مع إثارته مجدداً احتمال إقالة الرئيس الحالي للبنك المركزي جيروم باول.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كان لديه مرشح مفضل: "نعم، لدي، وما زال الأمر كذلك، لم يتغير. سأعلنه في الوقت المناسب. هناك متسع كبير من الوقت".

عزل جيروم باول

أضاف ترامب أن باول "ينبغي أن يستقيل"، قائلاً إنه "يود عزله".

وكان الرئيس قد اقترب في يوليو الماضي من السعي لإقالة باول، لكنه تراجع عن ذلك بعد رد فعل سلبي في الأسواق المالية.

قال ترامب للصحفيين في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا: "ربما ما زال من الممكن أن أفعل ذلك".