اقتصاد

محضر ديسمبر .. «الاحتياطي الفيدرالي»: معظم المسئولين يؤيدون خفض الفائدة إذا تراجع التضخم

وكالات

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن معظم المسؤولين يرون أن إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة سيكون مناسبًا إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع.

لكن بعض المسؤولين أوضحوا أنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة ينبغي أن تبقى دون تغيير "لبعض الوقت" بعد اجتماع ديسمبر.

واصلت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انعقد في 9 و10 ديسمبر، الإشارة إلى وجود انقسامات بين صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وإلى صعوبة القرار الأخير الذي اتخذوه.

وجاء في المحضر: "أشار عدد قليل من الذين أيدوا خفض سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازنًا بشكل دقيق، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير".

ثالث خفض لأسعار الفائدة

كان المسؤولون قد صوّتوا في وقت سابق من هذا الشهر بنتيجة 9 أصوات مقابل 3 على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنهم أدرجوا تغييرًا طفيفًا في بيان ما بعد الاجتماع، ما أوحى بأن المسؤولين باتوا أقل يقينًا بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي سياسة الفائدة الفائدة التضخم

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

