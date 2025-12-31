الدقهلية.. علاج 21 مريض فشل كلوي في بني عبيد والسنبلاوين

نجحت جمعية الأورمان فى دعم (21) مريض فشل كلوى بقرى مركزى بني عبيد والسنبلاوين، بمحافظةالدقهلية وذلك من خلال توفير الأدوية والعلاج المطلوب والمناسب وتقديم الدعم اللازم لهم خلال رحلتهم العلاجية بمستشفيات دكرنس العام وشبراهور المركزى بالسنبلاوين .



وأكدت الدكتورة هالة جودة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن دعم مرضى الفشل الكلوى جاء لرفع المعاناة عنهم و لتخفيف آلامهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصبحوا أشخاص قادرين على العمل والأنتاج ورفع الروح المعنوية لديهم وتحمل المسئولية دون أن يكونوا أعباء على الآخرين ورعاية أسرهم بعد أن حرمهم المرض من ذلك.



بينما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نقص العلاج والأدوية اللازمة لمرضى الفشل الكلوى يشكل خطرًا كبيرًا مما يؤدى الى تفاقم الحالة وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة تعوقهم عن الحركة وتؤثر على صحتهم حيث يعمل العلاج على التحكم في الأعراض والمضاعفات، حيث توفر الجمعية لهم من خلال التبرعات التى تأتى الأدوية والمساعدات الطبية لتخفيف آلامهم وتشجيعهم على الاستمرار فى العلاج، خصوصاً أن أغلب أمراض الكلى مزمنة وتحتاج لفترات علاجية طويلة.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .



وأضاف أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى المحافظات وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.