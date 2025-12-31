ابتز عددا من العائلات.. القبض على صانع محتوى بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صانع محتوى بإبتزاز بعض العائلات والتشهير بهم بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (صانع محتوى – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) وتبين قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير بيانات خطوط الهواتف المحمولة والتحصل على مبالغ مالية منهم والتنصل منهم عقب ذلك ، وكذا إدارته لإحدى القنوات على مواقع التواصل الإجتماعى يستخدمها فى التشهير ببعض العائلات بالدقهلية فى إطار إبتزازهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.