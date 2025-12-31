قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

5079.. نبوءة بابا فانغا لنهاية العالم تعود للواجهة وسط تشكيك علمي

ولاء خنيزي

عادت نبوءات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا لتتصدر اهتمامات وسائل الإعلام العالمية، بعد تداول مزاعم مثيرة للجدل تزعم أنها حددت عامًا دقيقًا لنهاية البشرية والكون، نتيجة حدث كوني وصفته بأنه «غير قابل للتخيل». وبينما ينجذب كثيرون لمثل هذه الروايات الغامضة، يواجهها العلماء والخبراء بقدر كبير من التشكيك، وفقًَا لموقع ديلي ميل.

بابا فانغا.. من العمى إلى الأسطورة

وُلدت فانجيليا بانديفا ديميتروفا عام 1911 في إحدى القرى البلغارية، وعاشت طفولة قاسية انتهت بحادث غامض في سن الثانية عشرة، حين جرفها إعصار أفقدها بصرها بشكل دائم. ووفق الروايات الشعبية، كان ذلك الحدث نقطة التحول التي نُسبت إليها بداية امتلاك «قدرات خارقة».

مع مرور السنوات، ذاع صيتها في منطقة البلقان وخارجها، وتوافد عليها الآلاف طلبًا للنبوءات. ورغم أنها لم تكتب شيئًا بيدها، تولى أقاربها وأتباعها، وعلى رأسهم ابنة أختها كراسيميرا ستويانوفا، جمع وتدوين أقوالها بعد وفاتها عام 1996.

جدول زمني لمستقبل البشرية

بحسب الروايات المنسوبة إليها، فإن البشرية تمر بمراحل طويلة ومعقدة قبل نهايتها المزعومة.

التوسع خارج الأرض (3000 – 3800)


تزعم النبوءات أن الإنسان سيغادر كوكبه في الألفية الرابعة، ويشهد أول صراع عسكري على المريخ عام 3005. وبعد سنوات قليلة، يؤدي اصطدام جرم سماوي بالقمر إلى تشكّل حزام من الحطام يغيّر ملامح السماء. وبحلول عام 3797 تصبح الأرض غير قابلة للحياة، ما يدفع البشر للهجرة إلى كوكب بديل، لكن النزاعات على الموارد هناك تقضي على أعداد هائلة منهم.

الانحدار ثم النهوض (3800 – 4300)


تدخل الحضارة البشرية مرحلة تفكك حاد، تعود خلالها المجتمعات إلى أنماط بدائية من العيش. ويستمر هذا التراجع حتى ظهور شخصية روحية جديدة تعيد إحياء القيم الأخلاقية وتجمع بين العلم والروحانية، لتبدأ مرحلة تعافٍ بطيئة.

عصر الازدهار الشامل (4300 – 4700)


وفق النبوءة، تبلغ البشرية ذروة تقدمها العلمي والأخلاقي، حيث تختفي الأمراض، وتتوسع القدرات الذهنية، وتُستأصل المشاعر السلبية. وفي نهاية هذه المرحلة، يتحقق الخلود البيولوجي، ويصل عدد البشر إلى مئات المليارات موزعين على كواكب عدة.

النهاية الحتمية (5076 – 5079)


في العقود الأخيرة قبل النهاية، يكتشف البشر حدود الكون المعروف، ما يثير انقسامًا حادًا حول تجاوزها. وفي عام 5079 يقع الحدث الفاصل الذي يؤدي – بحسب الرواية – إلى انهيار الحضارة البشرية والكون بأسره.

لماذا يرفض العلماء هذه النبوءات؟

يشير خبراء إلى عدة أسباب تدفع للتشكيك في صحة هذه التوقعات، أبرزها غياب أي توثيق مباشر، واعتمادها على روايات منقولة قابلة للتحريف، إضافة إلى الغموض الشديد الذي يسمح بتأويلها بطرق متعددة. كما أن بعض النبوءات المنسوبة لبابا فانغا لم تتحقق، ما يضعف مصداقيتها.

التفسير النفسي للإيمان بالغيب

يرى علماء النفس أن انتشار مثل هذه القصص يرتبط بحالة القلق العالمي المتزايد، إذ يبحث الإنسان عن معنى أو تفسير لمستقبل مجهول، حتى لو كان هذا التفسير مبنيًا على نبوءات غير مؤكدة.

نهاية العالم نهاية الكون بابا فانغا نبوءة بابا فانغا الكون العالم

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

في تقرير حصاده لعام 2025م.. البحوث الإسلاميَّة: مِنَح عِلميَّة وبعثات دعويَّة ترسِّخ عالميَّة الأزهر

البحوث الإسلامية في 2025 .. منح علمية وبعثات دعوية ترسخ عالمية الأزهر

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السديس يدشّن برنامج المؤذن المؤتمن لتعزيز فقه الأذان بالمسجد النبوي

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

ماذا تأكل لتغير رائحة جسمك؟.. أطعمة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورا

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

