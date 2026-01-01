هيونداي سوناتا أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي سوناتا موديل 2008

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي سوناتا موديل 2008، وتنتمي سوناتا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي سوناتا موديل 2008 الخارجية

تظهر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية، وبها مساحات زجاج .

محرك هيونداي سوناتا موديل 2008

تحصل سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 420 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي سوناتا موديل 2008 الداخلية

تحتيو مقصورة سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 الداخلية علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي سوناتا موديل 2008

تباع سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .