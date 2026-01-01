قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي سوناتا أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه

هيونداي سوناتا موديل 2008
هيونداي سوناتا موديل 2008
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي سوناتا موديل 2008

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي سوناتا موديل 2008، وتنتمي سوناتا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي سوناتا موديل 2008 الخارجية

هيونداي سوناتا موديل 2008

تظهر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية، وبها مساحات زجاج .

محرك هيونداي سوناتا موديل 2008

هيونداي سوناتا موديل 2008

تحصل سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 420 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي سوناتا موديل 2008 الداخلية

هيونداي سوناتا موديل 2008

تحتيو مقصورة سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 الداخلية علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي سوناتا موديل 2008

تباع سيارة هيونداي سوناتا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي سوناتا موديل 2008

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة هيونداي سوناتا موديل 2008 مواصفات هيونداي سوناتا محرك هيونداي سوناتا سوناتا موديل 2008 مقصورة هيونداي سوناتا سعر هيونداي سوناتا موديل 2008

