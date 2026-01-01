قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أودي Concept C الاختبارية .. تستلهم الماضي وتستشرف المستقبل

أودي Concept C الاختبارية .. تستلهم الماضي وتستشرف المستقبل
أودي Concept C الاختبارية .. تستلهم الماضي وتستشرف المستقبل
عبد الفتاح تركي

أودي Concept C الاختبارية .. كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Concept C الاختبارية، التي تقدم لمحة مستقبلية على الموديلات الكهربائية الجديدة، التي ترث عرش السيارات الرياضية TT وR8.

نسخة حقيقية

وبحثا عن المصداقية لم تكتف الشركة الألمانية بتصنيع سيارة للعرض فقط، ولكن قدمت السيارة الاختبارية ثنائية المقاعد والمزودة بسقف صلب قابل للطي في نسخة يمكن قيادتها، كأنها سيارة حقيقية، وذلك لضمان التصديق بأن هذه السيارة الاختبارية سيجري طرحها في الأسواق خلال عامين.

واقرأ أيضًا:

أودي Q5 موديل 2026

وتحمل السيارة Concept C لوحة ترخيص حقيقية، كما أن شركة أودي تسلم مفاتيحها لمجموعة مختارة من الضيوف، وإن كان ذلك يتم تحت إشرافها، ولم يقتصر الأمر على أن هذه السيارة كانت محط أنظار الجميع خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات فحسب، بل إن السيارة المدمجة ثنائية المقاعد تقف بشكل “حقيقي” على طريق جبلي منعزل في جبال “الدولوميت” للانطلاق في أول تجربة قيادة لها.

وعلى الرغم من أجواء الترقب والإثارة إلا أنه يجب أخذ بضع دقائق للهدوء؛ لأن السيارة Concept C تبدو مختلفة تماما عن جميع سيارات أودي السابقة، أو على الأقل عن أحدث موديلاتها؛ حيث اختفت شبكة المبرد أحادية الإطار، كما ولى زمن الأسطح ذات الملامح البارزة على الجانبين والمؤخرة.

خطوط تصميمية بسيطة

وبدلا من ذلك، تتمتع السيارة الاختبارية بخطوط تصميمية بسيطة ومتناسقة بشكل دقيق، ومظهر جديد، أو بالأحرى مظهر مُعاد اكتشافه؛ إذ عادت الشركة الألمانية إلى الماضي البعيد خلال بحثها عن الأسلوب الأمثل للمستقبل، واستلهمت تصميم السيارة الجديدة من سيارات سباق الجائزة الكبرى خلال حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي.

أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

علاوة على أن زعانف التبريد، التي تزيد مؤخرة السيارة، مستمدة من سيارات السباقات، وعلى الرغم من أن السيارة الاختبارية ليست مجهزة بمحرك 16 أسطوانة، ولكنها تتضمن بطارية مركبة بشكل عمودي ككتلة كبيرة خلف المقعدين وليست موضوعة بشكل مسطح في أرضية السيارة لأسباب تتعلق بالتوازن.

وتتجلى روعة السيارة أيضا عند الجلوس في مقصورة السيارة والتأمل في تصميم قمرة القيادة الجديد، والذي يبدو بشكل تناظري على الرغم من تجهيز السيارات بعدادات رقمية، حتى إن الشاشة اللمسية المركزية تختفي داخل الحامل العرضي في معظم الأوقات، وفق دي بي إيه.

وبدلا من الأسطح الحساسة للمس توجد أزرار حقيقية تعطي شعورًا جيدًا وصوت نقر واضح عند الضغط عليها، وهو ما يجعل السيارة الرياضية أشبه بساعة كرونومتر متطورة بين الساعات الذكية أو كاميرا لايكا بين كاميرا الفيديو الرقمية.

إحساس قيادة رائع

وعندما يتعلق الأمر بالقيادة فإن سيارة العرض ثنائية المقاعد تؤدي المهمة على أكمل وجه، وبينما لا يسمح بقيادة السيارات الاختبارية إلا بسرعة المشي، فإن سيارة أودي Concept C تنطلق بقوة هائلة مع إحساس رائع بالصلابة والرقي.

أودي Q7 موديل 2025

ولا يشعر قائد السيارة بأي صفير للرياح عبر الفتحات، كما يحفز نظام التوجيه ومجموعة التعليق قائد السيارة على المزيد من الانطلاق؛ لأن السيارة TT المستقبلية تتبع المسار بشكل بديهي بفضل طولها المدمج، والذي يبلغ 50ر4 متر والوزن الخفيف 1700 كجم، ولا يعيبها أيضا الاعتماد على نظام الدفع الخلفي، حتى وإن لم تتوافق مع تقاليد الشركة صاحبة علامة الدفع الرباعي Quattro.

ووفقا لإشارات الشركة الألمانية فإنه لا يمكن الوصول إلى السرعة القصوى حاليا، كما أنها لم تفصح عن أي بيانات عن مقدار القوة، التي ستنطلق بها السيارة.

كما أن الشاشة، التي تعمل بكفاءة تامة، تفتقر إلى أي مؤشر لمدى السير أو سعة البطارية.

ولم تعلق شركة أودي على القوة التقريبية البالغة 367 كيلووات/500 حصان المفترضة للسيارة ثنائية المقاعد؛ نظرا لأن السيارة TT RS تنطلق في آخر نسخة منها بقوة 294 كيلووات/400 حصان.

أودي A6
ولأن السيارات الكهربائية عادة ما تكون أقوى قليلا.

ولأن السيارة الاختبارية لم تكن ثابتة تمامًا، فقد تركنا السقف الصلب Targa ينزلق أسفل الجزء الخلفي المضلع وهي متوقفة، وتعمل هذه الوظيفة أيضا أثناء السير، وفي رحلة العودة تم اختبار السيارة TT المستقبلية من منظور مختلف، باعتبارها سيارة رودستر وتم اكتشاف شيئا جديدا مرة أخرى.

وبالطبع يفتقد قائد السيارة صوت المحرك خماسي الأسطوانات في السيارة TT RS أو حتى المحرك TFSI العادي، والذي يبدو أكثر حيوية من المحرك الكهربائي على المحور الخلفي، ولكن في مقابل ذلك يسمع قائد السيارة تغريدات الطيور وحفيف أوراق الشجر في مهب الريح، ومع هذه الجاذبية الخاصة تتلاشى مسألة المواصفات النهائية.

ورفض المهندس الجالس على مقعد الراكب الأمامي الكشف عن أي بيانات تتعلق بالسرعة الفعلية للسيارة أو المسافة، التي يمكن قطعها بواسطة شحنة واحدة للبطارية، وطلبت الشركة الألمانية التحلي بالصبر إلى أن يتم إطلاق السيارة في 2027، وعندئذ ستتم الإجابة على جميع الاستفسارات.

أودي أودي Concept C أودي Concept C الاختبارية شركة أودي السيارات الرياضية Concept C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

محكمة

خلافات الميراث.. قرار ضد عامل أشغل النار في توك توك ملك زوجة شقيقه بسوهاج

متهمين

أوهموهم بتوفير دراجات نارية.. حبس عصابة استولت على أموال المواطنين

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد