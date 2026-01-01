أودي Concept C الاختبارية .. تستلهم الماضي وتستشرف المستقبل

أودي Concept C الاختبارية .. كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Concept C الاختبارية، التي تقدم لمحة مستقبلية على الموديلات الكهربائية الجديدة، التي ترث عرش السيارات الرياضية TT وR8.

نسخة حقيقية

وبحثا عن المصداقية لم تكتف الشركة الألمانية بتصنيع سيارة للعرض فقط، ولكن قدمت السيارة الاختبارية ثنائية المقاعد والمزودة بسقف صلب قابل للطي في نسخة يمكن قيادتها، كأنها سيارة حقيقية، وذلك لضمان التصديق بأن هذه السيارة الاختبارية سيجري طرحها في الأسواق خلال عامين.

وتحمل السيارة Concept C لوحة ترخيص حقيقية، كما أن شركة أودي تسلم مفاتيحها لمجموعة مختارة من الضيوف، وإن كان ذلك يتم تحت إشرافها، ولم يقتصر الأمر على أن هذه السيارة كانت محط أنظار الجميع خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات فحسب، بل إن السيارة المدمجة ثنائية المقاعد تقف بشكل “حقيقي” على طريق جبلي منعزل في جبال “الدولوميت” للانطلاق في أول تجربة قيادة لها.

وعلى الرغم من أجواء الترقب والإثارة إلا أنه يجب أخذ بضع دقائق للهدوء؛ لأن السيارة Concept C تبدو مختلفة تماما عن جميع سيارات أودي السابقة، أو على الأقل عن أحدث موديلاتها؛ حيث اختفت شبكة المبرد أحادية الإطار، كما ولى زمن الأسطح ذات الملامح البارزة على الجانبين والمؤخرة.

خطوط تصميمية بسيطة

وبدلا من ذلك، تتمتع السيارة الاختبارية بخطوط تصميمية بسيطة ومتناسقة بشكل دقيق، ومظهر جديد، أو بالأحرى مظهر مُعاد اكتشافه؛ إذ عادت الشركة الألمانية إلى الماضي البعيد خلال بحثها عن الأسلوب الأمثل للمستقبل، واستلهمت تصميم السيارة الجديدة من سيارات سباق الجائزة الكبرى خلال حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي.

علاوة على أن زعانف التبريد، التي تزيد مؤخرة السيارة، مستمدة من سيارات السباقات، وعلى الرغم من أن السيارة الاختبارية ليست مجهزة بمحرك 16 أسطوانة، ولكنها تتضمن بطارية مركبة بشكل عمودي ككتلة كبيرة خلف المقعدين وليست موضوعة بشكل مسطح في أرضية السيارة لأسباب تتعلق بالتوازن.

وتتجلى روعة السيارة أيضا عند الجلوس في مقصورة السيارة والتأمل في تصميم قمرة القيادة الجديد، والذي يبدو بشكل تناظري على الرغم من تجهيز السيارات بعدادات رقمية، حتى إن الشاشة اللمسية المركزية تختفي داخل الحامل العرضي في معظم الأوقات، وفق دي بي إيه.

وبدلا من الأسطح الحساسة للمس توجد أزرار حقيقية تعطي شعورًا جيدًا وصوت نقر واضح عند الضغط عليها، وهو ما يجعل السيارة الرياضية أشبه بساعة كرونومتر متطورة بين الساعات الذكية أو كاميرا لايكا بين كاميرا الفيديو الرقمية.

إحساس قيادة رائع

وعندما يتعلق الأمر بالقيادة فإن سيارة العرض ثنائية المقاعد تؤدي المهمة على أكمل وجه، وبينما لا يسمح بقيادة السيارات الاختبارية إلا بسرعة المشي، فإن سيارة أودي Concept C تنطلق بقوة هائلة مع إحساس رائع بالصلابة والرقي.

ولا يشعر قائد السيارة بأي صفير للرياح عبر الفتحات، كما يحفز نظام التوجيه ومجموعة التعليق قائد السيارة على المزيد من الانطلاق؛ لأن السيارة TT المستقبلية تتبع المسار بشكل بديهي بفضل طولها المدمج، والذي يبلغ 50ر4 متر والوزن الخفيف 1700 كجم، ولا يعيبها أيضا الاعتماد على نظام الدفع الخلفي، حتى وإن لم تتوافق مع تقاليد الشركة صاحبة علامة الدفع الرباعي Quattro.

ووفقا لإشارات الشركة الألمانية فإنه لا يمكن الوصول إلى السرعة القصوى حاليا، كما أنها لم تفصح عن أي بيانات عن مقدار القوة، التي ستنطلق بها السيارة.

كما أن الشاشة، التي تعمل بكفاءة تامة، تفتقر إلى أي مؤشر لمدى السير أو سعة البطارية.

ولم تعلق شركة أودي على القوة التقريبية البالغة 367 كيلووات/500 حصان المفترضة للسيارة ثنائية المقاعد؛ نظرا لأن السيارة TT RS تنطلق في آخر نسخة منها بقوة 294 كيلووات/400 حصان.

ولأن السيارات الكهربائية عادة ما تكون أقوى قليلا.

ولأن السيارة الاختبارية لم تكن ثابتة تمامًا، فقد تركنا السقف الصلب Targa ينزلق أسفل الجزء الخلفي المضلع وهي متوقفة، وتعمل هذه الوظيفة أيضا أثناء السير، وفي رحلة العودة تم اختبار السيارة TT المستقبلية من منظور مختلف، باعتبارها سيارة رودستر وتم اكتشاف شيئا جديدا مرة أخرى.

وبالطبع يفتقد قائد السيارة صوت المحرك خماسي الأسطوانات في السيارة TT RS أو حتى المحرك TFSI العادي، والذي يبدو أكثر حيوية من المحرك الكهربائي على المحور الخلفي، ولكن في مقابل ذلك يسمع قائد السيارة تغريدات الطيور وحفيف أوراق الشجر في مهب الريح، ومع هذه الجاذبية الخاصة تتلاشى مسألة المواصفات النهائية.

ورفض المهندس الجالس على مقعد الراكب الأمامي الكشف عن أي بيانات تتعلق بالسرعة الفعلية للسيارة أو المسافة، التي يمكن قطعها بواسطة شحنة واحدة للبطارية، وطلبت الشركة الألمانية التحلي بالصبر إلى أن يتم إطلاق السيارة في 2027، وعندئذ ستتم الإجابة على جميع الاستفسارات.