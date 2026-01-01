محافظ أسوان: التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات الحفل الذى نظمته الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقيادات الشعبية بمركز شباب العمارية لتكريم الطلاب والطالبات الذين حققوا المراكز الأولى فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارة التعليمية لمركز إدفو بمدارس المعمارية الإعدادية ، والبصيلية الثانوية " الصف الأول " ، وأيضاً مدرسة الشماخية الإبتدائية القديمة والفائزة بالمركز الأول فى المسابقة العلمية " إقرأ لترتقى " على مستوى الإدارة ، وذلك بحضور عاطف كامل رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية والمجتمعية ، فضلاً عن أولياء امور الطلاب .

حفل تكريم

وفي كلمة محافظ أسوان تم نقل تحياته للمشاركين بالحفل، مع التأكيد على أن هذا التكريم يعكس مدى اهتمام القيادة التنفيذية المتواصل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، وهو ما يتجسد أيضاً فى حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر.

فالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وقدم السكرتير العام وافر الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم فى تنظيم هذا الحفل الكريم ، متمنياً لكل أبنائه وبناته دوام تقدمهم فى التفوق العلمى للوصول بمجتمعنا إلى كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق بكل الخير .