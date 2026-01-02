مادورو عن الهجوم الأمريكي على فنزويلا: سنناقش هذا الأمر في الأيام المقبلة

تجنب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد هاجمت بلاده، وفي مقابلة مع التليفزيون الرسمي، طُلب منه التعليق على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقوع هجوم في المنطقة، فأجاب: "سنتناول هذا الأمر في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنجح في فرض نموذج استعماري على فنزويلا لسرقة مواردها الطبيعية.

وقال الرئيس الفنزويلي مادورو في تصريحات له: هناك أشخاصا هنا أظهروا قدرة كافية لقيادة بلادنا نحو المسار الصحيح.

وأضاف مادورو: الولايات المتحدة خسرت بالاعتماد على شخصيات معارضة مثل ليوبولدو لوبيز وخوان غوايدو وماريا كورينا ماتشادو.

وشدد الرئيس الفنزويلي قائلا : لن يستطيعوا أبدا انتزاع هذا الوطن منا وستواصل فنزويلا مسيرتها مع شعبها وستحقق نجاحا باهرا في السنوات القادمة.

وتابع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: فنزويلا ستكون مستعدة للحوار إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتحدث باحترام.

وزاد الرئيس الفنزويلي: نواصل تنفيذ خطتنا الوطنية لتعزيز النضال والدفاع عن الوطن حتى عام 2031 .

وختم مادورو تصريحاته قائلا : رسالتنا هي رسالة سلام ومحبة وتفاهم متبادل.

