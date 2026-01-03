قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر .. مخالفات فى الشيك تعرض التجار لـ الحبس والغرامة

حبس
حبس
أميرة خلف

أقر قانون التجارة عدة مخالفات، يرتكبها البعض ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وعقوبات تصل للحبس و الغرامة . 

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة؛ كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مخالفات قانون التجارة حبس غرامة الدعوى الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟

ترشيحاتنا

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد