فتح باب التقديم لبرنامج «الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية» بجامعة العاصمة

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة العاصمة – أول كلية من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة في الدراسات البينية – عن فتح باب التقديم لبرنامجها الرائد «الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية» (CCDI)، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 / 2026.

يأتي ذلك في إطار دعم جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) لمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتعزيز دورها الريادي في تطوير البرامج الأكاديمية البينية المواكبة لمتطلبات المستقبل.

ويأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، وإشراف الدكتورة مايسه نبيه وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البينية لشئون الدرسات العليا والبحوث، والدكتور محمد نجيب منسق البرنامج ، وذلك في تأكيد واضح على اهتمام الجامعة بتطوير برامج دراسات عليا مبتكرة تُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعظيم دور الصناعات الثقافية والإبداعية.

برنامج رائد برؤية مستقبلية

يُعد برنامج «الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية» الأول من نوعه إقليميًا في مجال الدراسات البينية للصناعات الإبداعية والثقافية، ويقدم مسارًا أكاديميًا متكاملًا يشمل: دبلوم – ماجستير – دكتوراه.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن إطلاق هذا البرنامج يعكس رؤية الجامعة في تطوير برامج دراسات عليا غير تقليدية، حيث تؤمن الجامعة بأن المستقبل يعتمد على التكامل بين التخصصات، ويُعد برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية نموذجًا متقدمًا للدراسات البينية التي تربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتسهم في دعم القوة الناعمة للدولة وبناء اقتصاد إبداعي مستدام.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، أن البرنامج يمثل إضافة نوعية لمنظومة الدراسات العليا بالجامعة، مشيرًا إلى أن البرنامج يواكب الاتجاهات العالمية في التعليم البيني، ويعمل على إعداد كوادر قادرة على التحليل النقدي، والإدارة الذكية للمشروعات الثقافية، وتحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتنمية.

وأفادت الدكتورة مايسة نبيه وكيل الكلية أن البرنامج لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، حيث يسعى إلى بناء جيل جديد من القادة المبدعين القادرين على توظيف الثقافة والفنون كأدوات للتنمية، ومعالجة القضايا المجتمعية المعقدة مثل الهوية، والتطرف، والعشوائيات، والتلوث، من خلال حلول ثقافية وإبداعية مبتكرة.



وأوضح الدكتور محمد نجيب منسق البرنامج أن البرنامج يعد كوادر قادرة على قيادة وتطوير ممارسات إبداعية واعية، تتفاعل إيجابيًا مع المجتمع، وتستند إلى التراث المصري الأصيل، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز حضورها المعاصر، وذلك برؤية إبداعية تعزز القيم وتثري الحس الثقافي.



يتميز برنامج «الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية» بعدد من المقومات التي تجعله فريداً من نوعه من أبرزها:

نهج بيني مبتكر يدمج بين مجالات الفنون والعلوم الإنسانية، والتجارة؛ حيث يطور المعارف والمهارات النظرية، والعملية، والنقدية، والإبداعية للطالب عن طريق الدراسة النظرية والتطبيقية للثقافة، والفنون، وإدارة الأعمال، والإعلام، والسياحة.

إعداد خريجين متميزين يجمعون بين الحس الفني، والرؤية الإدارية، والقدرة على التحليل النقدي.

تأهيل مباشر لسوق عمل واعد في مجالات ووظائف مستقبلية مطلوبة، منها:

- إدارة المؤسسات الثقافية أو المراكز الاعلامية

- التسويق فى أى مجال من المجالات الفنية والثقافية

- وضع السياسات الثقافية للمنشآت والمؤسسات

- إدارة المجلات والمحطات التليفزيونية والإذاعية والمعارض الفنية

- الاستشارات الفنية والإدارية فى مجالات السينما والمسرح والفنون والسياحة والاعلام

- التأهيل للعمل في مجال خبراء الاقتصاد الثقافي

- التأهيل للعمل في مجال التقييم الفني

- إدارة المشروعات الثقافية

- التأهيل للعمل فى مجال الخبراء القانونيون للمؤسسات والأعمال الفنية والثقافية

كما يقدم البرنامج أثر اجتماعي واقتصادي

يمتد تأثيره ليشمل:

دعم القوة الناعمة للدولة

الإسهام في معالجة القضايا المجتمعية عبر أدوات ثقافية وإبداعية

تطوير الاقتصاد الإبداعي كأحد أعمدة الاقتصاد الحديث

على الراغبين في التميز الأكاديمي، وصناعة مستقبل مهني مختلف، الالتحاق ببرنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية، والانضمام إلى جيل جديد من القادة الذين لا يكتفون بفهم الثقافة، بل يعيدون تشكيلها وإدارتها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

التقديم متاح من 1 إلى 31 يناير 2025 عبر الرابط الرسمي:

http://pgs.helwan.edu.eg

شروط الالتحاق بالربنامج:

يقبل البرنامج خريجي تخصصات متنوعة من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمي داخل مصر أو خارجها، على أن تكون معترفًا بها من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في تخصصات مثل:

كليات الفنون مثل

(الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، الفن والتصميم، النقد الفني، الفن الشعبي..)

وكليات اخري مثل:

(الآداب، الإعلام، السياحة والتراث، التجارة، الآثار، علم الاجتماع..)

الدراسة في برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية CCDI

تتم من خلال دراسة المقررات الأساسية، بالإضافة إلي مجموعة متفردة من المقررات الاختيارية ترتكز علي ثلاث مجالات :

إدارة الأعمال

الثقافة والفنون

الإعلام والسياحة

بما يمنح الدارسين رؤية شمولية متكاملة تؤهلهم لإدارة المشاريع الثقافية بذكاء، وابتكار حلول إبداعية، وقيادة قطاعات تُعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي.

كيفية التقدم للبرنامج:

اولا: يقوم الطالب بالدخول على موقع ابن الهيثم لادارة الدراسات العليا:

http://pgs.helwan.edu.eg/

اختيار التقدم للدراسات العليا.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به والبريد الإلكتروني ويتم إرسال كلمة سر خاص بالدارس على الايميل للدخول على بيانات التسجيل.

يقوم الدارس بادخال بيانات الدخول المرسلة الى البريد الالكتروني مع اختيار طالب متقدم للدراسات العليا.

يقوم الطالب بعد ذلك باستكمال كافة البيانات المطلوبة وانتظار نتيجة القبول.

دليل التقديم لطلاب الدراسات العليا علي نظام ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا:

https://drive.google.com/file/d/1Q362TIAiS3b3Qq022ZBdOYBFd8ezVx4p/view?fbclid=IwdGRzaAPAO8djbGNrA8A7YGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHqozfLO_X4ZyOc8M5gxS2UMZmOv5BabT5X2G1jgNEwIz_AMGDjs899ZuVNXg_aem_0DzxzS1gI6tpNgcSusdZ4A

