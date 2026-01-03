قرار ضد نصاب ونجله استوليا على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالعريش

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام نصاب ونجله بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالعريش.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء من بعض الأشخاص بتضررهم من شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه بدعوى إستثمارها فى مجال المقاولات مقابل تحصلهم على أرباح مالية إلا أنهم لم يفيا بذلك.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ونجله "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة لقسم) .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.