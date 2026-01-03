94 كيلو .. ارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة تشكيل عصابي إلى المعمل الكيماوي

قررت جهات التحقيق ارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة تشكيل عصابي إلى المعمل الكيماوي لبيان نوعية المخدر.

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 240 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية) بمحاولة جلب كميات من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" والمواد الخام المكونة له لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم وبحوزتهم (94 كيلو جرام من مخدر الحشيش الإصطناعى - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – الأدوات المستخدمة فى التصنيع – "3 سيارات ، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى –17 هاتف محمول).

وتُقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (240 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



