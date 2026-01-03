قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم السبت 3-1-2026

سعر الفراخ
سعر الفراخ

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 3 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، بالتزامن مع ثبات الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن خلال التعاملات الأخيرة. يأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من المواطنين لحركة الأسعار، خاصة مع بداية عام جديد.


أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 70: 71 جنيهًا،
تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 75 و 76 جنيهًا للكيلو في البورصة، 
سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 106 و142 جنيها.
سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 50 و60 جنيهًا.

أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 180 و 200 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 3-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.
البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.
البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت الأبيض شركات من 8 إلى 15 جنيهًا.
سعر الأبيض قطعان من 4 إلى 4.5 جنيه.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات.
سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح ما بين 3.5 و4 جنيهات.
تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 إلى 6.5 جنيه.
تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 43 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البانيه البورصة الكتاكيت البيض بورصة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

المريخ

سباق علمي يتجدد للعثور على الحياة.. هل هناك حياة خارج الأرض؟

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

روواد الفضاء

ربع قرن في المدار.. كيف يعيش البشر داخل الفضاء؟

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد