أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم السبت 3-1-2026

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 3 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، بالتزامن مع ثبات الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن خلال التعاملات الأخيرة. يأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من المواطنين لحركة الأسعار، خاصة مع بداية عام جديد.



أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 70: 71 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 75 و 76 جنيهًا للكيلو في البورصة،

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 106 و142 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 50 و60 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 180 و 200 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 3-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت الأبيض شركات من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر الأبيض قطعان من 4 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح ما بين 3.5 و4 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 إلى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 43 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.