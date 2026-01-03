خلاف على الأجرة.. قائد توك توك يتعدى على شخص بعصا خشبية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى بالضرب على مستقلى مركبة "توك توك" آخرى بإستخدام عصا مما أدى إلى إصابتهم بأسيوط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة القوصية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز – مصاب بجرح قطعى بالرأس) وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بإستيقاف مركبة "توك توك" بدائرة المركز حدث خلاف بينه وبين قائد المركبة على قيمة الأجرة تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالسب وقيامه بإستقلال مركبة "توك توك" آخرى، على إثر ذلك قام قائد المركبة الأولى بملاحقته وإستيقافه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام "عصا خشبية" وفر هارباً.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) ومركبة "التوك توك" بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" ..وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.