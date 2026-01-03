قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
خلاف على الأجرة.. قائد توك توك يتعدى على شخص بعصا خشبية بأسيوط

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى بالضرب على مستقلى مركبة "توك توك" آخرى بإستخدام عصا مما أدى إلى إصابتهم بأسيوط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة القوصية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز – مصاب بجرح قطعى بالرأس) وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بإستيقاف مركبة "توك توك" بدائرة المركز حدث خلاف بينه وبين قائد المركبة على قيمة الأجرة تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالسب وقيامه بإستقلال مركبة "توك توك" آخرى، على إثر ذلك قام قائد المركبة الأولى بملاحقته وإستيقافه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام "عصا خشبية" وفر هارباً.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز) ومركبة "التوك توك" بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" ..وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى توك توك

