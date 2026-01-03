قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية بمطروح

القوافل التعليمية بمطروح
القوافل التعليمية بمطروح
ايمن محمود

انطلقت صباح اليوم، السبت،  المراجعات النهائية لجميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية بتنظيم أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وأعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح عن بدء انطلاق المراجعات  النهائية لجميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية؛ اليوم السبت، فى كل من مكتبة مصر العامة ومجلس العمد والمشايخ.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الله عيسى، أمين حزب الجبهة الوطنية بمطروح، أنه تقرر انطلاق دروس المراجعة النهائية، بداية من اليوم، السبت، على أن يتم تخصيص قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة للفتيات، وقاعة مجلس العمد والمشايخ للبنين.

وأكد أن القوافل التعليمية للمراجعات النهائية مجانية وستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

من جانبه، قال النائب سليمان فضل العميري، إنه تمت الاستعانة بكوادر تعليمية متميزة للمراجعات النهائية فى جميع المواد، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفى إطار التعاون مع  نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وأكد أن ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد قصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بضرورة الالتحام مع المواطنين والعمل على التفاعل مع مشكلاتهم وتقديم الخدمات لهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية فى جميع المجالات الخدمية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

عمار الشريعي

تعرف على مكان الجنازة.. وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي

هبة السيسي

هبة السيسي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. تفاصيل

ليلى علوي وإلهام شاهين

ربنا يديم صداقتنا.. ليلى علوي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد