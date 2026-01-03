انطلاق المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية بمطروح

انطلقت صباح اليوم، السبت، المراجعات النهائية لجميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية بتنظيم أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وأعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة مطروح عن بدء انطلاق المراجعات النهائية لجميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية؛ اليوم السبت، فى كل من مكتبة مصر العامة ومجلس العمد والمشايخ.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الله عيسى، أمين حزب الجبهة الوطنية بمطروح، أنه تقرر انطلاق دروس المراجعة النهائية، بداية من اليوم، السبت، على أن يتم تخصيص قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة للفتيات، وقاعة مجلس العمد والمشايخ للبنين.

وأكد أن القوافل التعليمية للمراجعات النهائية مجانية وستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

من جانبه، قال النائب سليمان فضل العميري، إنه تمت الاستعانة بكوادر تعليمية متميزة للمراجعات النهائية فى جميع المواد، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفى إطار التعاون مع نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وأكد أن ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد قصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بضرورة الالتحام مع المواطنين والعمل على التفاعل مع مشكلاتهم وتقديم الخدمات لهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية فى جميع المجالات الخدمية.