بسبب تسرب غاز السخان.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قبل قليل، بحالة إغماء وقيء إثر تسرب غاز السخان داخل منزلهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول المستشفى العام كل من:- إبراهيم.ي.أ، 43 عاما، وزوجته هبة.ح.ك، 37 عاما، ربة منزل، وأولادهما إياد 12 عاما، أدم 11 عاما، معاذ 5 سنوات، مقيمون أسفل الكوبري العلوي بمدينة دمنهور مصابين بحالات قيء وإغماء إدعاء تسرب غاز داخل المنزل.

بالإنتقال والفحص وبسؤال المصابين قرروا إصابتهم بقيء وإغماء إثر إستنشاق غاز من سخان الغاز، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشركة الغاز لإتخاذ شؤونهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.