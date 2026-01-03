محافظ البحيرة: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم خلال انتخابات النواب

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح اللجان الانتخابية ووصول المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان، لبدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.

وأشارت إلى أنه تم توفير كل أوجه الدعم اللازم لسير العملية الانتخابية، وتجهيز ممرات آمنة ومغطاة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأمنية.

وجرى التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين.

وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر إنتخابية، تشمل: الدائرة الرابعة: رشيد، المحمودية، الرحمانية، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة كوم حمادة، بدر

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليون و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

ودعت محافظ البحيرة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدةً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية لضمان إجرائها في أجواء من النزاهة والانضباط.