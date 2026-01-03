قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم خلال انتخابات النواب

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح اللجان الانتخابية ووصول المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان، لبدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.

وأشارت إلى أنه تم توفير كل أوجه الدعم اللازم لسير العملية الانتخابية، وتجهيز ممرات آمنة ومغطاة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأمنية.

وجرى التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين.

وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر إنتخابية، تشمل: الدائرة الرابعة: رشيد، المحمودية، الرحمانية، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة كوم حمادة، بدر

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليون و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

ودعت محافظ البحيرة أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدةً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية لضمان إجرائها في أجواء من النزاهة والانضباط.

البحيرة انتخابات النواب محافظة البحيرة محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

انجولا

مؤتمر صحفي لأنجولا عقب وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية

منتخب السنغال

فارق صادم في القيمة السوقية بين السنغال والسودان بكأس أمم إفريقيا 2025

منة الطناني

منة الطناني: التتويج ببرونزيتين في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية كتب تاريخًا جديدًا|فيديو

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد