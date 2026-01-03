قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإسكندرية: إعادة الانتخابات تجرى فى 152لجنة وتغيير أخري بـ سيدى بشر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات
غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الأول لمتابعة عملية تصويت المصريين في 10 محافظات داخل جمهورية مصر العربية بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى اليوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى غدًا الأحد 4 يناير 2026.. وتعد هذه الانتخابات من جولة الإعادة هي المحطة الأخيرة والتي تعلن نتيجتها يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،  2230 لجنة فرعية في 7 دوائر انتخابية بـ10 محافظات والتنافس على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسوان أنه تجرى جولة الإعادة فى 152 لجنة فرعية بـ 3 لجان عامة، وتأخر لجنة أدفو عن موعد الفتح فى الساعة التاسعة صباحا 20 دقيقة.  

أوضح المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بـ497 فرعية فتحت جميعها فى الموعد المحدد فى التاسعة صباحا عدا اللجنة رقم 11 البدرشين، لمدة ساعة، لعطل سيارة رئيس اللجنة. 

وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بدائرة انتخابية واحدة بـ93 لجنة فرعية فتحت جميعها فى الساعة التاسعة صباحا ماعدا اللجنة الفرعية رقم 64 فتحت الساعة 9 ونصف صباحا.

وأشار المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا إلى أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى 489 لجنة فرعية بـ5 لجان عامة، وانتظمت جميع اللجان فى عملها والتى فتحت فى الموعد المقرر، ماعدا اللجنة رقم 56 أبو قرقاص تأخرت 40 دقيقة.  

وأوضح المستشار أحمد بندارى أنه تم تعديل المقر الانتخابى من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر بالمنيا لتصبح لجنة 34 لتصبح بمدرسة منشأة النصر الإعدادية، لإجراء عملية صيانة بالمقر.

وأكد القاضى عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جولة الإعادة تجرى على 9 مقاعد فى 3 دوائر عامة بإجمالى 353 لجنة فرعية، انتظمت فى موعد الفتح وتأخرت اللجنة رقم 159 ديروط 45 دقيقة، لصعوبة وصول رئيس اللجنة إلى المقر الانتخابى.

وأوضح القاضى مصطفى عباس رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الوادى الجديد أنه تجرى الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة وتضم 37 لجنة فرعية وتم انتظام العمل بها.

وأشار المستشار عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج إلى أن الإعادة تجرى فى 55 لجنة فرعية بلجنة عامة واحدة مركز شرطة البلينا، انتظم العمل بها ماعدا لجنة 24 ومقرها مجلس قروى عراب ابيدوس تأخرت 45 دقيقة لتعطلب سيارة رئيس اللجنة.  

وأضاف القاضى عبد الرحيم عبد الملك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر أن الإعادة تجرى فى 102 لجنة فرعية بدائرتين انتخابيتين بمركزى القرنة وإسنا وانتظام فتح اللجان فى الموعد المحدد ماعدا اللجنة رقم 52 بإحدى قرى مركز أسنا تأخرت 25 دقيقة نظرا لوجود أعمال صيانة للطرق أخرت رئيس اللجنة عن الفتح. 

وأوضح القاضى تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية أن الإعادة تجرى فى 152 لجنة فرعية فى دائرة انتخابية واحدة وانتظام العمل بتلك اللجان مؤكدا على أن لجنة معهد فتيات سيدى بشر تغيرت إلى بمعهد الراشدين الابتدائى الأزهرى، وذلك لوجود امتحانات بمعهد الفتيات.

من جانبها، فتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها لبدء استقبال الناخبين بعد قليل للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

تجرى جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي: 

محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

 الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3 

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

8 محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد: 13 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

 الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

 الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

 الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2 

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

 الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).

الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة العمليات المركزية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

عمار الشريعي

تعرف على مكان الجنازة.. وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي

هبة السيسي

هبة السيسي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. تفاصيل

ليلى علوي وإلهام شاهين

ربنا يديم صداقتنا.. ليلى علوي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد