اقتصاد

أول مجلة باسم وزارة المالية.. توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أصدرت وزارة المالية، أول مجلة تتحدث باسمها، فى تجربة استثنائية، تعكس حرصها على استهداف التواصل الإعلامي المتميز والمتطور والمتنوع، بأسلوب مهني واحترافي، يرتكز على التوظيف الأمثل لكل فنون الكتابة الصحفية والتناول الإعلامي فى تبسيط وتسهيل المعلومات والبيانات وعرضها بشكل جيد.

جاء العدد الأول من مجلة وزارة المالية، التى تحمل اسم «صفحة جديدة» والتى أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي؛ ليوثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضًا من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية والنتائج المحققة.

تصَّدر صفحات العدد الأول من «صفحة جديدة»، التى يحررها شباب الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة المالية، إبراز جهود القيادة السياسية فى دفع مسار الإصلاح المالى والاقتصادي لتحقيق النمو والتنمية، وكذلك حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعة جهود الدولة فى خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة بشكل مؤثر.

وتأكيدًا لتقديره لدور الإعلام؛ حرص أحمد كجوك وزير المالية، على أن يكتب ويوضح كل الأمور، ويؤكد: «بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم»، وأن وزارة المالية فريق واحد يعمل بتناغم كبير ويؤمن بأن نجاحنا يرتبط بقدرتنا على تقديم خدمة أفضل للناس والبلد.

وفى ملف خاص بعنوان: «ما وعدنا به نفذناه» توضح وزارة المالية جهودها لصالح الاقتصاد والناس، من خلال استعراض النتائج الجيدة والمشجعة للعام المالي «٢٠٢٤- ٢٠٢٥»، وإبراز التعاون الكبير مع كل الوزارات لتنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتأكيد الاستمرار فى دعم الوزارات والهيئات حتى تؤدى دورها على أكمل وجه لصالح الوطن والمواطنين.

وفى ملف آخر، ننشر أهم ١٠ رسائل محفزة لمجتمع الأعمال الدولي تعكس مسارنا الاقتصادي، التى كان قد أدلى بها وزير المالية فى لقاءاته المتعددة مع المستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية.

وتأكيدًا لمسار الثقة والشراكة والوضوح، يروى شركاؤنا من القطاع الخاص وكبار الكتاب والمفكرين والخبراء شهاداتهم فى الأداء المالي والاقتصادي، بينما يكتب ويشرح قيادات وشباب «المالية» فى مقالات وتقارير وينقلون تجاربهم للآخرين؛ على نحو يؤكد أن العمل الجماعي والتعاون الوثيق والاعتماد على كفاءات متنوعة سر القدرة على التطوير والتحسين.

ويحرص ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، على إيضاح الجهود المبذولة فى تطوير السياسات والبرامج لتحقيق الاستقرار ودفع مسار تحفيز النمو الاقتصادى، مع تأكيد ثقة الحكومة في القطاع الخاص وقدرته على النمو والمنافسة.

ويشرح قيادات وزارة المالية، المسار المطور لإدارة المالية العامة للدولة والهادف لتوسيع دورنا فى مساندة النشاط الاقتصادي، موضحين أن الإصلاحات الهيكلية انعكست بقوة في تحسن أداء المالية العامة.

ويتحدث رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية عن جهود تطوير العلاقة مع الممولين فى إطار قوى من الشراكة الحقيقية بفكر جديد يعتمد على تبسيط الإجراءات والخدمات الإلكترونية، استهدافًا لتقديم خدمات ضريبية وجمركية أكثر جودة، تشكل نظامًا محفزًا للاستثمار.

ويتضمن العدد الأول لمجلة وزارة المالية «صفحة جديدة»، صفحات متخصصة عن التسهيلات الضريبية والجمركية وفي الضرائب العقارية، وبرنامج تنشيط الصادرات، وبودكاست يتناول الجانب الآخر فى شخصية وزير المالية، موضحًا أنه يمارس الرياضة ويحب كرة القدم والموسيقى والكوميديا.. وفي الكاريكاتير.. «تقدر تفهم الراجل ده كان متفائل ليه».

يرأس ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، مجلس إدارة مجلة وزارة المالية «صفحة جديدة»، وتتولى الإشراف العام ابتسام سعد المستشار الإعلامي للوزير، ويرأس تحريرها حسام حسين مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

وزير المالية مجلة وزارة المالية المركز الاعلامي لوزارة المالية أحمد كجوك الحكومة المصرية الاقتصاد المصري الدين العام

